"Все в сад": синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
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После коротких холодов в Украину снова вернется тепло
В соответствии с прогнозом, который составил эксклюзивно для "Телеграфа" кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни украинцев ждет не сильно теплая погода, но затем ситуация улучшится, и конец октября – начало января порадует нас с вами заметным потеплением.
Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, субботе, 29 октября, то она будет очень теплой — от +14+19 градусов, уверена синоптик Наталья Диденко.
"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице — конечно, со всеми предосторожностями и как ток позволит согласовывать планы", — рекомендует специалист. Другими словами, как говорилось в одном из фильмов, ставших классикой, "Все в сад!"
В Киеве в субботу облачно, но тепло, даже очень тепло, до +16, +17 градусов. Практически – самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы, хотя и с небольшим дождиком.
Своим видением погоды на выходных поделились и в Укргидрометцентре.
В отличие от субботы, следующий день, воскресенье, 30 октября, по мнению Игоря Кибальчича, будет более прохладным.
В западной части страны пройдёт небольшой, в Прикарпатье умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +13…+18 °С.
В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Минимальная температура воздуха составит +7…+12 °С, максимальная +10…+15 °С.
В центральных регионах ночью и утром местами пройдёт дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С, днём +13…+18 °С.
На юге Украины облачная погода, в течение суток пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +14…+19 °С.
В восточной части ночью пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +12…+17 °С.
Уже на новой неделе Наталья Диденко обещает небольшое похолодание, но в пределах комфортной температуры.
"В дальнейшем – холоднее, но еще будут "подпрыгивания" градусов вверх. Даже ночью "минусов" не видать", — отмечает эксперт.
Такой прогноз подтверждают на сайте "Метеопрог": по их мнению, понедельник-вторник будут сравнительно холодными, а затем температура воздуха снова устремится вверх – по крайней мере, в столице.
В западом регионе будет даже теплее.
Чуть больше градусов тепла потеряют центральные области, но ситуация в них исправится к окончанию первой декады ноября.
Стабильная "теплынь" порадует жителей южных областей.
К сожалению, во второй половине ноября погода начнет портится, и появятся первые "минусики".
Чему, впрочем, вряд ли стоит удивляться – зима не за горами.