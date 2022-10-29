"Все в сад": синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни

После коротких холодов в Украину снова вернется тепло

В соответствии с прогнозом, который составил эксклюзивно для "Телеграфа" кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие дни украинцев ждет не сильно теплая погода, но затем ситуация улучшится, и конец октября – начало января порадует нас с вами заметным потеплением.

Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, субботе, 29 октября, то она будет очень теплой — от +14+19 градусов, уверена синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице — конечно, со всеми предосторожностями и как ток позволит согласовывать планы", — рекомендует специалист. Другими словами, как говорилось в одном из фильмов, ставших классикой, "Все в сад!"

В Киеве в субботу облачно, но тепло, даже очень тепло, до +16, +17 градусов. Практически – самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы, хотя и с небольшим дождиком.

Своим видением погоды на выходных поделились и в Укргидрометцентре.

Погода в Украине в субботу, 29 октября

Погода на выходных - прогноз Укргидрометцентра

В отличие от субботы, следующий день, воскресенье, 30 октября, по мнению Игоря Кибальчича, будет более прохладным.

В западной части страны пройдёт небольшой, в Прикарпатье умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +13…+18 °С.

В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Минимальная температура воздуха составит +7…+12 °С, максимальная +10…+15 °С.

В центральных регионах ночью и утром местами пройдёт дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С, днём +13…+18 °С.

На юге Украины облачная погода, в течение суток пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +14…+19 °С.

В восточной части ночью пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +12…+17 °С.

Уже на новой неделе Наталья Диденко обещает небольшое похолодание, но в пределах комфортной температуры.

"В дальнейшем – холоднее, но еще будут "подпрыгивания" градусов вверх. Даже ночью "минусов" не видать", — отмечает эксперт.

Такой прогноз подтверждают на сайте "Метеопрог": по их мнению, понедельник-вторник будут сравнительно холодными, а затем температура воздуха снова устремится вверх – по крайней мере, в столице.

Погода в Киеве на 2 недели

В западом регионе будет даже теплее.

Погода в западных областях на 2 недели

Чуть больше градусов тепла потеряют центральные области, но ситуация в них исправится к окончанию первой декады ноября.

Погода в центральных областях

Стабильная "теплынь" порадует жителей южных областей.

Погода в южных областях на 2 недели

К сожалению, во второй половине ноября погода начнет портится, и появятся первые "минусики".

Погода в Киеве на месяц

Чему, впрочем, вряд ли стоит удивляться – зима не за горами.