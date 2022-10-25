Потеплішає до +20°С, але ненадовго: синоптик дав прогноз на "старе бабине літо" в Україні

Можливо, останній шанс насолодитися теплом

Погода в Україні в останні дні не дуже тепла та приємна, особливо на тлі того, що опалювальний сезон у більшості міст ще не розпочато, проте є й приємні новини, — наприкінці жовтня та на початку листопада прийде помітне потепління.

Такий прогноз на найближчі 10 днів ексклюзивно для "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Як показують свіжі прогностичні дані, зазначає Кібальчич, до кінця жовтня, а також на початку листопада на переважній території Європейського континенту очікується антициклональна форма циркуляції. І лише Британські острови, а також країни Скандинавського півострова опиняться під впливом циклонів та атмосферних фронтів, які стануть причиною нестійкої та мінливої погоди з опадами, поривами вітру та коливаннями атмосферного тиску.

"Над Південною, Центральною та Східною Європою встановиться яскраво виражений висотний гребінь субтропічного походження. Йому відповідатиме поле підвищеного атмосферного тиску з окремими центрами, які повільно переміщатимуться на схід та північний схід. З цієї причини у зазначених регіонах, а також в Україні температурне тло очікується вище норми на 4–8°С. Кількість опадів істотно знизиться порівняно з останньою декадою місяця. На тлі теплої погоди, антициклонального синоптичного поля та з урахуванням значного зволоження ґрунту в Україні можливі тумани", — поділився синоптик.

Прогноз аномалії приземної температури повітря на період з 24 по 31 жовтня 2022 р. у Європі за даними чисельної моделі CFSv2

"26 жовтня, у понеділок, невеликий хвильовий циклон принесе у більшу частину областей дощі, на Лівобережжі місцями інтенсивні. Досить швидко циклон покине межі України і вже з 27 жовтня на всій території встановиться антициклон із центром над Карпатами. Незначне падіння атмосферного тиску та проходження баричної улоговини 30 жовтня стане причиною посилення вітру, а також невеликих дощів у північних, центральних та східних областях. Проте вже з 31 жовтня атмосферний тиск знову підвищиться, а погода стабілізується", — наголошує Кібальчич.

За його словами, у найближчі 10 днів температура повітря в Україні буде відносно високою, — вночі стовпчики термометрів покажуть значення +4…+9°С, вдень повітря прогріватиметься до +13…+18°С, на Крайньому заході та на Одещині в окремі дні буде подолано позначку +20°С.

"Таким чином, середньодобова температура перевищить середні багаторічні показники на 5–7°С, а окремих містах ще більше. З урахуванням очікуваних умов, можна сприймати цей період як "старе бабине літо", за яким зазвичай слідує впевнена перебудова атмосферної циркуляції на зимовий лад", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли в Україні чекати на перші морози.