Потеплеет до +20°С, но ненадолго: синоптик дал прогноз на "старое бабье лето" в Украине

Возможно, последний шанс насладиться теплом

Погода в Украине в последние дни не сильно теплая и приятная, особенно на фоне того, что отопительный сезон в большинстве городов еще не начат, однако есть и приятные новости, — в конце октября и начале ноября придет заметное потепление.

Такой прогноз на ближайшие 10 дней эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Как показывают свежие прогностические данные, отмечает Кибальчич, до конца октября, а также в первых числах ноября на подавляющей территории Европейского континента ожидается антициклональная форма циркуляции. И только Британские острова, а также страны Скандинавского полуострова окажутся во власти циклонов и атмосферных фронтов, которые станут причиной неустойчивой и переменчивой погоды с осадками, порывами ветра и колебаниями атмосферного давления.

"Над Южной, Центральной и Восточной Европой установится ярко выраженный высотный гребень субтропического происхождения. Ему будет соответствовать поле повышенного атмосферного давления с отдельными центрами, которые медленно станут перемещаться на восток и северо-восток. По этой причине, в указанных регионах, а также в Украине температурный фон ожидается выше нормы на 4 – 8 °С. Количество осадков существенно снизится по сравнению с последней декадой месяца. На фоне тёплой погоды, антициклонального синоптического поля и с учётом значительного увлажнения почвы, в Украине вероятны туманы", — поделился синоптик.

Прогноз аномалии приземной температуры воздуха на период с 24 по 31 октября 2022 г. в Европе по данным численной модели CFSv2.

"26 октября, в понедельник, небольшой волновой циклон принесёт в большую часть областей дожди, на Левобережье местами интенсивные. Довольно быстро циклон покинет пределы Украины и уже с 27 октября на всей территории установится антициклон с центром над Карпатами. Незначительное падение атмосферного давления и прохождение барической ложбины 30 октября станет причиной усиления ветра, а также небольших дождей в северных, центральных и восточных областях. Однако, уже с 31 октября атмосферное давление вновь повысится, а погода стабилизируется", — подчеркивает Кибальчич.

По его словам, в ближайшие 10 дней температура воздуха в Украине будет относительно высокой, — ночью столбики термометров покажут значения +4…+9°С, днём воздух будет прогреваться до +13…+18°С, на Крайнем западе и в Одесской области в отдельные дни будет преодолена отметка в +20°С.

"Таким образом, среднесуточная температура превысит средние многолетние показатели на 5–7°С, а в отдельных городах ещё больше. С учётом ожидаемых условий, можно считать данный период как "старое бабье лето", за которым обычно следует уверенная перестройка атмосферной циркуляции на зимний лад", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда в Украине ждать первых морозов.