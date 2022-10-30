В очікуванні "листопадової жерсті": де скоро чекати снігу та холодів

Синоптики радять українцям починати негайно утеплюватися

Кінець жовтня, як і прогнозували синоптики, буде в Україні теплим.

Більше того: сьогодні, в неділю, 30 жовтня, нашу країну накриє осіннє тепло – такий прогноз дають у Погоді УНІАН.

При цьому на заході України сьогодні буде найтепліше. Тут у більшості областей повітря прогріється до +17 … +19 °. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях температура підніметься до +21° та лише на Закарпатті стовпчики термометрів максимально покажуть +16°. Без опадів.

На півночі України сьогодні від +14° до +17°. Без опадів. Хмарно з проясненнями.

У центральних областях очікується комфортна осіння температура на рівні +15 … +18 °. Невелика хмарність, без опадів.

На сході сьогодні буде найхолодніше. Тут протягом дня повітря прогріється до +11°…+13°. Очікується багато хмарності, переважатиме похмура погода.

На мешканців півдня України чекає комфортна температура від +15° до +17°, лише в Криму очікується до +14°. У Миколаєві, Херсоні та Одесі буде багато сонця, на решті території — невелика хмарність.

Погода в неділю, 30 жовтня

31 жовтня, понеділок, останній день жовтня буде сонячним для всієї України, але досить прохолодним. На півдні та заході країни повітря прогріється до +14°С, а на сході очікується всього +5°С.

Погода у перший день тижня, 31 жовтня

"Варто починати утеплюватися", — рекомендують фахівці на сайті "Метеопрог".

До поради фахівців, ймовірно, варто прислухатися, оскільки з початком листопада прогнозують на сайті Meteo.UA, температура в столиці та Київській області почне потихеньку знижуватися.

Погода в Києві та області

У західних областях порівняно тепло буде до кінця тижня.

Метеоситуація у західних областях

У Центрі зниження температури повітря "заплановано" приблизно з 7 листопада.

Прогноз погоди у центральному регіоні

І лише мешканці південних областей зможуть насолоджуватись теплом до середини місяця.

Погода порадує мешканців південних областей

Але справжнісінька "листопадова жерсть", згідно з прогнозом народного синоптика Стаса Щедріна, розпочнеться у другій декаді місяця — є велика ймовірність, що всю Україну, за винятком Півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період. Також повсюдно, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг.

"Усюди, крім Півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки, похолодає ще сильніше, але опадів має поменшати", — вважає народний синоптик.

А що вже говорити про зиму, яка також не за горами! Тому утеплюємося, панове!