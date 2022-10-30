В ожидании "ноябрьской жести": где скоро ждать снега и холодов

Синоптики советуют украинцам начинать экстренно утепляться

Конец октября, как и прогнозировали синоптики, будет в Украине теплым.

Более того: сегодня, в воскресенье, 30 октября, нашу страну накроет осеннее тепло – такой прогноз дают в Погоде УНИАН.

При этом на Западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь в большинстве областей воздух прогреется до +17°…+19°. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура поднимется до +21° и лишь на Закарпатье столбики термометров максимально покажут +16°. Без осадков.

На Севере Украины сегодня будет от +14° до +17°. Без осадков. Облачно с прояснениями.

В центральных областях ожидается комфортная осенняя температура на уровне +15°…+18°. Небольшая облачность, без осадков.

На Востоке сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня воздух прогреется всего до +11°…+13°. Ожидается много облачность, будет преобладаться пасмурная погода.

Жителей Юга Украины ждет комфортная температура от +15° до +17°, лишь в Крыму ожидается до +14°. В Николаеве, Херсоне и Одессе будет много солнца, на остальной территории — небольшая облачность.

Погода в воскресенье, 30 октября

Но уже 31 октября, понедельник, последний день октября, будет солнечным для всей Украины, но довольно прохладным. На юге и западе страны воздух прогреется до +14°С, а вот на востоке ожидается всего +5°С.

Погода в первый день недели, 31 октября

"Стоит начинать утепляться", — рекомендуют специалисты сайте "Метеопрог".

К совету специалистов, вероятно, стоит прислушаться, так как с началом ноября, прогнозируют на сайте Meteo.UA, температура начнет потихоньку снижаться в столице и Киевской области.

Погода в Киеве и области

В западных областях сравнительно тепло будет до конца недели.

Метеоситуация в западных областях

В Центре снижение температуры воздуха планируется примерно с 7 ноября.

Прогноз погоды в центральном регионе

И только жители южных областей смогут наслаждаться теплом до середины месяца.

Погода порадует жителей южных областей

Но самая настоящая "ноябрьская жесть", согласно прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, начнется во второй декаде месяца — есть большая вероятность, что всю Украину, за исключением Юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период. Также повсеместно, кроме юга, во второй декаде ноября ожидается снег.

"Всюду, кроме Юга, может притрусить снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот, похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше", — считает народный синоптик.

А что уже говорить о зиме, которая также не за горами! Так что утепляемся, господа!