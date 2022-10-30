В ожидании "ноябрьской жести": где скоро ждать снега и холодов
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Синоптики советуют украинцам начинать экстренно утепляться
Конец октября, как и прогнозировали синоптики, будет в Украине теплым.
Более того: сегодня, в воскресенье, 30 октября, нашу страну накроет осеннее тепло – такой прогноз дают в Погоде УНИАН.
При этом на Западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь в большинстве областей воздух прогреется до +17°…+19°. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура поднимется до +21° и лишь на Закарпатье столбики термометров максимально покажут +16°. Без осадков.
На Севере Украины сегодня будет от +14° до +17°. Без осадков. Облачно с прояснениями.
В центральных областях ожидается комфортная осенняя температура на уровне +15°…+18°. Небольшая облачность, без осадков.
На Востоке сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня воздух прогреется всего до +11°…+13°. Ожидается много облачность, будет преобладаться пасмурная погода.
Жителей Юга Украины ждет комфортная температура от +15° до +17°, лишь в Крыму ожидается до +14°. В Николаеве, Херсоне и Одессе будет много солнца, на остальной территории — небольшая облачность.
Но уже 31 октября, понедельник, последний день октября, будет солнечным для всей Украины, но довольно прохладным. На юге и западе страны воздух прогреется до +14°С, а вот на востоке ожидается всего +5°С.
"Стоит начинать утепляться", — рекомендуют специалисты сайте "Метеопрог".
К совету специалистов, вероятно, стоит прислушаться, так как с началом ноября, прогнозируют на сайте Meteo.UA, температура начнет потихоньку снижаться в столице и Киевской области.
В западных областях сравнительно тепло будет до конца недели.
В Центре снижение температуры воздуха планируется примерно с 7 ноября.
И только жители южных областей смогут наслаждаться теплом до середины месяца.
Но самая настоящая "ноябрьская жесть", согласно прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, начнется во второй декаде месяца — есть большая вероятность, что всю Украину, за исключением Юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период. Также повсеместно, кроме юга, во второй декаде ноября ожидается снег.
"Всюду, кроме Юга, может притрусить снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот, похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше", — считает народный синоптик.
А что уже говорить о зиме, которая также не за горами! Так что утепляемся, господа!