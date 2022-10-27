До +20 тепла: последние выходные октября принесут в некоторые регионы потепление

Осадки ближайшие несколько дней также не будут надоедать

Конец октября в Украине по прогнозу синоптиков обещает быть теплым, а последние выходные второго месяца осени местами принесут +20 градусов тепла и почти полное отсутствие осадков в большинстве регионов. Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, в пятницу, 28 октября, в течение дня в Украине температура воздуха будет колебаться от +9 до +14, а на юге и западе столбики термометров покажут до +13+18 градусов. Дождей в этот день не ожидается, но будет туман, при котором видимость на дорогах снизится до 300-500 метров.

В Киеве в пятницу будет сыро, без существенных осадков с температурными показателями до +13, +14 градусов. А в субботу в столице ожидается до +16 тепла.

Погода в Украине на пятницу, 28 октября

Самой теплой на этой неделе окажется суббота, 29 октября, температура воздуха прогреется до +13 +19 тепла. Дождей и сильных ветров в этот день также не ожидается.

Погода в Украине на субботу, 29 октября

В воскресенье, 30 октября, будет тепло, а кратковременные дожди прогнозируются только в Одесской, Луганской и Херсонской областях. При этом в Николаевской области в этот день прогнозируется до +20 тепла.

Погода в Украине на воскресенье, 30 октября

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