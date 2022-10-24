7 бюджетных советов по отоплению дома: как справиться с холодами

Украинцы готовятся к тяжелой зиме — проверьте, может есть что-то, что вы не учли при подготовке

На погоду в доме влияет множество факторов, и если при наличии отопления они имеют меньшую важность, то в случае с вероятными проблемами с коммунальными услугами выходят на первый план. Сохранить тепло и сухость в доме можно как вкладывая большие средства, так и с ограниченным бюджетом.

В первую очередь стоит подумать про дополнительный постоянный обогрев. Вариантов масса — от теплового насоса, который больше подходит для частного дома и может быть оборудован термостатом для регулировки, до электрической тепловой пушки или стандартного обогревателя. Стоит помнить, что их нужно подбирать в соответствии с размером отапливаемого помещения.

Не менее важным является утепление дома — тепло может уходить через щели. Нужно проверить, что окна плотно закрыты и нет утечки тепла. Их можно утеплить и самостоятельно. Например, с помощью пленки — это более экономичный способ чем заменить окна на более теплосберегающие. Есть также и секреты в домашнем обиходе.

Шторы-антихолод. Плотные шторы, которые плотно прилегают и не пропускают холод от окна помогают сохранить тепло. Если новые вам не по карману, есть бюджетная замена — простое плотное одеяло.

Убирать конденсат — он провоцирует влажность в доме. Если дома мокро — обогреть его сложнее. Вытирать с окон его лучше каждое утро, ведь из-за него может появиться плесень. Есть ряд общих рекомендаций, чтобы конденсата было меньше:

накрывайте кастрюли крышками во время приготовления

используйте вытяжку на кухне и в ванной или откройте окно

закрыть дверь в ванную во время душа

сушите одежду на улице (или в гараже).

Проветрите свой дом. Несмотря на кажущуюся странность этого совета, он весьма практичен — в погожие солнечные дни через открытые окна можно впустить свежий воздух и тепло, а также высушить дом и улучшить ситуацию с влажностью.

Перестановка может помочь меньше мерзнуть. Если закрыть батареи мебелью, это будет мешать распространению тепла, а кровать у окна — шанс быстро охладиться.

Избавление от сквозняков — даже с утепленными окнами можно почувствовать неприятный холодок по ногам. Нужно найти место, где происходит утечка тепла — это могут быть как двери, так и отверстия для труб в туалете или ванной. Со сквозняками лучше разобраться до зимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у многих северных народов есть свои секреты — как согреть себя и свои дома в холодное время года. Финны предпочитают многослойность и шерстяную поддевку под одежду, а эскимосы греются группами, едят белковую пищу и носят натуральные материалы.