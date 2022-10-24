Готовимся к холодной зиме: суперпростые и совершенно бесплатные способы сохранить тепло в вашем доме

Обратите внимание на то, как расположена ваша мебель и шторы

Сейчас украинцы как никогда стремятся сократить свои счета за электроэнергию и отопление любыми возможными способами. Вполне вероятно, что многие из вас уже применяют многие из хорошо известных правил, к примеру, выключение света, принятие душа вместо ванны и т.д. Но есть много советов по энергосбережению, которые помогут вам более эффективно и совершенно бесплатно обогреть дом, о которых вы, возможно, и не догадывались.

Дэвид Тернер, директор по продажам ведущего британского магазина дверей Leader Doors, настаивает на том, что перестановка мебели в домах поможет значительно сэкономить на ежегодных счетах за электричество, при этом сохранив тепло во всем помещении. Об этом пишет express.

Если у вас есть большие предметы, такие как диваны, мультимедийные устройства или книжные шкафы, блокирующие радиаторы, вы оказываете себе медвежью услугу, поскольку все тепло будет поглощаться мебелью, а не свободно поступать в комнату. Если убрать эту громоздкую мебель от батарей, это позволит теплому воздуху правильно циркулировать по комнате. Тем, у кого нет радиатора или кто избегает его использования, следует знать, что это относится и к электрическим обогревателям.

Аналогичное правило распространяется и в отношении штор. Эксперт советует убедиться, что ваши шторы размещены за батареями, а не перед ними, что также может блокировать циркуляцию столь необходимого тепла. Когда в доме включены батареи, важно не допустить, чтобы шторы закрывали батарею, так как это "направит" тепло к окну.

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