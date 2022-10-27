Погода в ноябре: будет ли снег в украинских городах

В общем, температуры будут достаточно высокими как для последнего месяца осени

Хотя в ближайшее время украинцев будет радовать хорошая погода, уже в ноябре все равно по Украине начнутся первые снега. Некоторые регионы осадки обойдут, но в целом температура воздуха станет кардинально ниже.

Об этом стало известно по опубликованным синоптиками прогнозам погоды, в частности, на сайте wisemeteo. Как отмечается, в Киеве в ноябре снега не прогнозируются, но пойдут дожди. Почти каждый день погода будет меняться с пасмурной на солнечную. Самые холодные дни будут 14-17 ноября, а самые теплые – в первой половине месяца.

Погода в Киеве в ноябре

В Харькове первый снег ожидается уже 12 ноября. Затем снежить будет 20 и 28 ноября. Несколько дождей будет в начале и конце месяца. Последний день осени станет самым холодным в городе. 30 ноября будет +4 градуса днем и 0 градусов ночью.

Самым теплым днем в Харькове будет 20 ноября, даже несмотря на снег. В этот день ожидается +16 днем и +9 ночью.

Погода в Харькове в ноябре

В городе Днепр снег будет четыре раза в месяц, а именно 2, 10, 17 и 25 ноября. Ниже нуля температура не будет опускаться вообще. 17, 18 и 30 числа ожидается минимальная температура – ночью она составит 0 градусов.

Самым теплым днем будет 23 ноября. В этот день синоптики прогнозируют 17 градусов днем и 8 ночью.

Погода в Днепре в ноябре

В Одессе первый снег будет к концу месяца, а именно 25 ноября. Минимальная температура воздуха днем в течение месяца будет всего-навсего +9 градусов. Это предполагается 15, 20 и 30 ноября.

Самые теплые дни можно ожидать 17-18 ноября. Тогда температура будет +17 днем, а ночью +10…+11 градусов.

Погода в Одессе в ноябре

Во Львове, как и в Киеве, снега в течение месяца не будет вообще. Дни не будут слишком солнечными, но осадков почти не будет. Лишь 20 ноября ожидается сильный дождь.

Самая высокая температура воздуха днем будет +16 (2 ноября), минимальная – +5 (конец месяца). Ниже нуля температура опускаться не будет также. В самые холодные ночи ожидается 0 градусов. Это будет сразу в ряде дней – 4, 22, 23 и 26 ноября.

Погода во Львове в ноябре

Как сообщал "Телеграф" ранее, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, какой будет погода в течение зимы 2022-2023 года.