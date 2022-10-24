До +18 тепла: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине до конца октября

Больше всего с погодой повезет южным и западным регионам

В Украине ближайшую неделю еще можно будет "охотиться за грибами в лесу", ведь погодные условия этому максимально будут способствовать. За окном будет пасмурно, но при этом температурные показатели обрадуют — местами ожидается до +18 тепла.

Такой прогноз озвучил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в интервью "24 каналу". По его словам, после кратковременного похолодания, которое наблюдалось на прошлой неделе, все же стоит ожидать прихода тепла.

"Сейчас температура воздуха не характерна для этого периода — она выше. Но это тоже не стабильный процесс. Будут кратковременные периоды похолоданий, после которых снова вернется теплый период", — отметил он.

Кульбида добавил, что теплый период наступит с 23 октября и немного продержится. Как свидетельствуют данные погодного сайта Meteoprog, теплее всего в ближайшие трое суток будет в южных регионах нашей страны — в Одессе обещают +20, в Херсоне и Николаеве до +19. В Закарпатье погода также порадует теплом — в Ужгороде синоптики прогнозируют до +18. Центральные области также будут теплыми, но температура воздуха не превысит +16 тепла.

Что касается осадков, то они прогнозируются кратковременными и только в восточных областях Украины.

Погода в Украине 25 октября

Погода в Украине 26 октября

Погода в Украине 27 октября

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать украинцам от погоды в ноябре и когда начнутся первые заморозки.