Погода в листопаді: чи буде сніг в українських містах

Загалом температури будуть доволі високими як для останнього місяця осені

Хоча найближчим часом українців буде тішити доволі гарна погода, вже в листопаді все одно по Україні почнуться перші сніги. Деякі регіони опади обійдуть, але загалом температура повітря стане кардинально нижчою.

Про це стало відомо з опублікованих синоптиками прогнозах погоди, зокрема, з сайту wisemeteo. Як зазначається, у Києві в листопаді сніги не прогнозуються, але натомість підуть дощі. Майже кожного дня погода буде змінюватися з похмурої на сонячну. Найхолодніші дні будуть 14-17 листопада, а найтепліші — у першій половині місяця.

Погода в Києві в листопаді

У Харкові перший сніг можна очікувати вже 12 листопада. Потім сніжити буде 20 та 28 листопада. Трохи дощей буде на початку та наприкінці місяця. Останній день осені стане найхолоднішим у місті. 30 листопада буде +4 градуси вдень і 0 градусів вночі.

Найтеплішим днем у Харкові буде 20 листопада, навіть незважаючи на сніг. У цей день очікується +16 вдень та +9 вночі.

Погода в Харкові в листопаді

У місті Дніпро сніг буде аж чотири рази за місяць, а саме 2,10,17 та 25 листопада. Нижче нуля температура не буде опускатися взагалі. 17, 18 та 30 числа очікується мінімальна температура — вночі вона становитиме 0 градусів.

Найтеплішим днем буде 23 листопада. У цей день синоптики прогнозують +17 вдень та +8 вночі.

Погода в Дніпрі в листопаді

В Одесі перший сніг буде під кінець місяця, а саме 25 листопада. Мінімальна температура повітря вдень протягом місяця буде всього лише +9 градусів. Це передбачається 15, 20 та 30 листопада.

Найтепліші дні можна чекати 17-18 листопада. Тоді температура становитиме +17 вдень, а вночі +10…+11 градусів.

Погода в Одесі в листопаді

У Львові, як і в Києві снігу протягом місяця не буде взагалі. Дні не будуть дуже сонячними, але й опадів майже не буде. Тільки 20 листопада очікується сильний дощ.

Найвища температура повітря вдень становитиме +16 (2 листопада), мінімальна – +5 (кінець місяця). Нижче за нуль температура опускатися не буде також. У найхолодніші ночі очікується 0 градусів. Це буде одразу в низці днів — 4, 22, 23 та 26 листопада.

Погода у Львові в листопаді

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