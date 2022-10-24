До +18 тепла: синоптики порадували прогнозом погоди в Україні до кінця жовтня
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Найбільше з погодою пощастить південним та західним регіонам
В Україні найближчий тиждень ще можна буде "полювати на гриби у лісі", адже погодні умови цьому максимально сприятимуть. За вікном буде похмуро, але при цьому температурні показники порадують — місцями очікується до +18 тепла.
Такий прогноз озвучив директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда в інтерв'ю "24 каналу". За його словами, після короткочасного похолодання, яке спостерігалося минулого тижня, все ж варто очікувати на прихід тепла.
"Зараз температура повітря не характерна для цього періоду – вона вища. Але це також не стабільний процес. Будуть короткочасні періоди похолодань, після яких знову повернеться теплий період", — зазначив він.
Кульбіда додав, що теплий період наступить з 23 жовтня і трохи протримається. Як свідчать дані погодного сайту Meteoprog, найтепліше у найближчі три доби буде у південних регіонах нашої країни — в Одесі обіцяють +20, у Херсоні та Миколаєві до +19. На Закарпатті погода також порадує теплом — в Ужгороді синоптики прогнозують до +18. Центральні області також будуть теплими, але температура повітря не перевищить +16 тепла.
Що стосується опадів, то вони прогнозуються короткочасними і лише у східних областях України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати українцям від погоди у листопаді та коли почнуться перші заморозки.