До +20 тепла: останні вихідні жовтня принесуть у деякі регіони потепління

Опади найближчі кілька днів також не будуть надокучати

Кінець жовтня в Україні за прогнозом синоптиків обіцяє бути теплим, а останні вихідні другого місяця осені місцями принесуть +20 градусів тепла та майже повну відсутність опадів у більшості регіонів. Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її прогнозом, у п'ятницю, 28 жовтня, протягом дня в Україні температура повітря коливатиметься від +9 до +14, а на півдні та заході стовпчики термометрів покажуть до +13+18 градусів. Дощів цього дня не очікується, але будуть тумани, при яких видимість на дорогах знизиться до 300-500 метрів.

У Києві в п'ятницю буде вогко, без істотних опадів з температурними показниками до +13,+14 градусів. А в суботу у столиці очікується до +16 тепла.

Погода в Україні на п'ятницю, 28 жовтня

Найтеплішою цього тижня виявиться субота, 29 жовтня, — температура повітря прогріється до +13 +19 тепла. Дощів та сильного вітру цього дня також не очікується.

Погода в Україні на суботу, 29 жовтня

У неділю, 30 жовтня, також буде тепло, а короткочасні дощі прогнозуються лише в Одеській, Луганській та Херсонській областях. При цьому на Миколаївщині цього дня прогнозується до +20 тепла.

Погода в Україні на неділю, 30 жовтня

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