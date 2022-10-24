7 бюджетних порад щодо опалення будинку: як впоратися з холодами

Українці готуються до важкої зими — перевірте, може, є щось, що ви не врахували при підготовці

На погоду в будинку впливає безліч факторів, і якщо за наявності опалення вони мають меншу важливість, то у випадку можливих проблем з комунальними послугами виходять на перший план. Зберегти тепло та сухість у будинку можна як вкладаючи великі кошти, так і з обмеженим бюджетом.

Насамперед варто подумати про додатковий постійний обігрів. Варіантів маса — від теплового насоса, який більше підходить для приватного будинку і може бути обладнаний термостатом для регулювання до електричної теплової гармати або стандартного обігрівача. Варто пам’ятати, що їх потрібно підбирати відповідно до розміру опалювального приміщення.

Не менш важливим є утеплення будинку — тепло може йти через щілини. Потрібно перевірити, що вікна щільно зачинені і немає витоку тепла. Їх можна утеплити й самостійно. Наприклад, за допомогою плівки — це більш економічний спосіб, ніж замінити вікна на теплозберігаючі. Є також і секрети домашнього побуту.

Штори-антихолод. Щільні штори, які щільно прилягають та не пропускають холод від вікна, допомагають зберегти тепло. Якщо нові вам не по кишені, є бюджетна заміна — проста щільна ковдра.

Забирати конденсат — він провокує вологість у будинку. Якщо вдома мокро – обігріти його складніше. Витирати з вікон його краще щоранку, адже через нього може з’явитися пліснява. Є низка загальних рекомендацій, щоб конденсату було менше:

накривайте каструлі кришками під час приготування

використовуйте витяжку на кухні та у ванній або відкрийте вікно

закрити двері у ванну під час душу

сушіть одяг на вулиці (або в гаражі).

Провітріть свій будинок. Попри дивовижність цієї поради, вона дуже практична — у погожі сонячні дні через відкриті вікна можна впустити свіже повітря і тепло, а також висушити будинок і поліпшити ситуацію з вологістю.

Перестановка може допомогти менше мерзнути. Якщо закрити батареї меблями, це заважатиме розповсюдженню тепла, а ліжко біля вікна – шанс швидко охолодитись.

Звільнення від протягів — навіть з утепленими вікнами можна відчути неприємний холодок по ногах. Потрібно знайти місце, де відбувається витік тепла – це можуть бути як двері, так і отвори для труб у туалеті або у ванній. З протягами краще розібратися до зими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато північних народів мають свої секрети — як зігріти себе і свої будинки в холодну пору року. Фіни віддають перевагу багатошаровості і вовняній піддівці під одяг, а ескімоси гріються групами, їдять білкову їжу і носять натуральні матеріали.