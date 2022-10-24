Готуємося до холодної зими: суперпрості та абсолютно безплатні способи зберегти тепло у вашій оселі

Зверніть увагу на те, як розташовані ваші меблі та штори

Наразі українці як ніколи прагнуть скоротити свої рахунки за електроенергію та опалення будь-якими можливими способами. Цілком ймовірно, що багато хто з вас вже застосовує багато добре відомих правил, наприклад, вимикання світла, прийняття душу замість ванни і т.д. Але є багато порад з енергоощадження, які допоможуть вам більш ефективно і абсолютно безплатно обігріти будинок, про які ви, можливо, і не здогадувалися.

Девід Тернер, директор з продажу провідного британського магазину дверей Leader Doors, наполягає на тому, що перестановка меблів у будинках допоможе значно заощадити на щорічних рахунках за електрику, зберігши при цьому тепло у всьому приміщенні. Про це пише express.

Якщо у вас є великі предмети, такі як дивани, мультимедійні пристрої або книжкові шафи, що блокують радіатори, ви надаєте собі ведмежу послугу, оскільки все тепло поглинатиметься меблями, а не вільно надходитиме в кімнату. Якщо прибрати ці громіздкі меблі від батарей, це дозволить теплому повітрю правильно циркулювати по кімнаті. Тим, хто не має радіатора або хто уникає його використання, слід знати, що це стосується і електричних обігрівачів.

Аналогічне правило поширюється і щодо штор. Експерт радить переконатися, що ваші штори розміщені за батареями, а не перед ними, що також може блокувати циркуляцію такого необхідного тепла. Коли в будинку включені батареї, важливо не допустити, щоб штори закривали батарею, оскільки це "направить" тепло до вікна.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.