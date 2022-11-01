Почти бабье лето? Украинцам рассказали, какой будет погода в ноябре

Эта осень намного теплее обычного

Погодные условия этой осенью удивили украинцев, ведь ежегодно погода в этот период уже далека от летней. Однако даже в ноябре, который обычно морозный и часто характеризуется осадками в виде снега, не следует ожидать серьезных морозов.

Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии украинскому изданию "НВ". По его словам, в первую половину ноября в Украине ожидается теплая и сухая погода, днем столбики термометров будут подниматься кое-где до +10+15 градусов. При этом последний месяц осени будет теплее обычного на 1,5 — 2 градуса, хотя возможны и перепады температур. В общем, вряд ли погода будет морозной длительное время.

"До 7 ноября будет малооблачная, солнечная погода, и для этого времени года достаточно теплая: +10 +15 градусов днем и +3 +8 ночью… По крайней мере, в первой декаде последнего месяца осени снега не будет, а будет тепло и без осадков", – объяснил метеоролог.

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык также рассказал, какой будет погода в Украине в течение зимы 2022-2023 годов.