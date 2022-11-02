Погода на зиму 2022-2023: коли очікуються морози

Синоптики прогнозують, що зима цього року буде на два градуси теплішою, ніж попередня

Через масовані удари росії по енергосистемі України багато українців переживають про те, яка на них очікує погода взимку. Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух поділилася своїм прогнозом погоди на зиму.

Зима 2022-2023 може бути теплішою за попередні. Згідно з прогнозами, синоптика сильних морозів і снігопадів не передбачається. Середня температура триматиметься на рівні від +1…+2 градусів тепла у південній частині України та до -2…-3 у східній та північно-східній частині країни. Про це пише видання ZN.ua.

Загалом, як прогнозує Балабух, середньомісячна температура взимку 2022-2023 року буде на 2 градуси вищою, ніж під час попередньої. Найтеплішим місяцем стане грудень. У середньому цього місяця температура повітря триматиметься на рівні від -1 до +3 і вище.

До нового року морози стануть сильнішими, проте снігопади не передбачаються. Снігова погода буде рідкісним явищем у січні. Балабух вважає, що останній місяць зими не відрізнятиметься температурними показниками від січня, проте снігових днів побільшає.

Повідомляється, що в найтепліший місяць зими на термометрах можна буде побачити температуру +6 градусів, а в найхолодніший -10.

Імовірність тривалих морозів цієї зими Балабух оцінює як низьку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка погода чекає на українців у перший тиждень листопада.

Також "Телеграф" інформував про те, яким буде останній місяць цього року і коли в Україну прийдуть перші заморозки.