Ждать ли сильных холодов: прогноз погоды на первую половину ноября

На погодные условия в стране будут влиять разные антициклоны

Из-за нестабильной ситуации с энергетической системой страны, страдающей от ударов россиян, многие украинцы переживают, насколько холодным выдастся ноябрь. Несмотря на то, что некоторым регионам выпадение снега все же прогнозируют, первая половина месяца выдастся весьма умеренной в плане погоды.

Как сообщает "Телеграф", в основном на происходящее за окном будут влиять два антициклона. Один из них уже "взаимодействует" с Украиной — зародившись в районе Ладожского озера, его гребень растягивается от Турции и к нашей стране. Где-то ко второй декаде ноября мы почувствуем влияние антициклона со стороны Польши, который и будет определять погоду в дальнейшем.

Ближайшие же 10-12 дней особых холодов не предвидится, атмосферные процессы будут достаточно спокойным. Температура, согласно прогнозам, будет держаться выше традиционной ноябрьской нормы. В особенности это ощутят жители западных и южных областей: здесь среднесуточная температура будет превышать привычную на 5-7 градусов.

Температурная карта Европы на первые дни ноября

На севере столбики термометров местами могут фиксировать небольшие морозы — 1-4 градуса ниже нуля, в ночной период. В целом же, большинство регионов днем будет прогреваться от 2 до 8 градусов. При этом на западе и юге, а также в Крыму температура способна подняться от 13 до 18°С.

В связи с действием антициклонов, а, значит, высокого атмосферного давления, количество осадков будет небольшим. Умеренные дожди ожидаются на Правобережье 6-7, а также 11 ноября. На всей остальной территории осадки маловероятны. Следует подчеркнуть, что ночью в и первой половине дня отдельные регионы могут наблюдать стандартные для осени туманы.

К слову, первый снег до середины месяца маловероятен (за исключением высокогорья Карпат). При этом "Телеграф" уже рассказывал, жителям каких регионов и когда ориентировочно следует ожидать подобного вида осадков.

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