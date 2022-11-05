Погода в листопаді: коли в Україні чекати на перші снігопади

Помітних опадів у першій половині листопада чекати не варто

Попри те, що незабаром до частини українських областей прийдуть морози, перших снігопадів у нашій країні в першій половині листопада чекати не варто.

Як повідомляє "Телеграф", через те, що Україна перебуватиме в області високого атмосферного тиску, кількість опадів найближчими днями буде незначною.

Проте невеликі чи помірні дощі можуть пройти на правобережній частині країни 6-7 та 11 листопада, проте в решті областей на них чекати не варто.

Водночас на сонячні дні теж розраховувати не варто, крім того, в деякі дні можливі тумани. Втім, така погода загалом характерна для листопада, який в Україні вважається найбільш хмарним місяцем.

Щодо снігу, то його в першій половині місяця чекати не варто. Виняток становитиме лише високогір’я Карпат, проте там це звичайне явище для осіннього періоду.

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що морози в Україну прийдуть вже після вихідних, поки що лише у східні та північні області. Однак різке похолодання можливе вже до середини місяця.