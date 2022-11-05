Останні "теплі" вихідні перед морозами: синоптики налякали прогнозом про приближення холодів

Колишні прогнози виявилися "не зовсім точними", і треба готуватися до гіршого

Хоча погода і не збирається тішити українців теплом, перші вихідні будуть досить погожими та комфортними.

Такий прогноз дає синоптик Ігор Кібальчич.

"На вихідні в Україні очікується тепла погода, місцями з невеликими дощами та короткочасними туманами ", — вважає він.

Зокрема, у суботу, 5 листопада, у західній частині країни вночі без істотних опадів, вдень та увечері пройде невеликий, на Закарпатті помірний дощ. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, на Закарпатті та у Львівській області змінних напрямків, 2 – 7 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, удень +10…+15°С.

У північних областях опадів не передбачається. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +3…-2°С, на Київщині до +6°С; вдень +4...+9°С.

У центральних регіонах України опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі мінлива хмарність, удень східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься біля показників +2…+7°С, удень +8…+13°С.

На півдні країни у суботу опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі температура опуститься до +2…+7°С, на Одещині +7…+12°С; днем повітря прогріється до +12...+17°С, у Криму та на півдні Одеської області місцями +18...+20°С.

У східній частині України вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер вночі мінлива хмарність, удень північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6°С, удень +5…+10°С.

Погода в суботу, 5 листопада

Завтра, 6 листопада, у західних областях протягом доби пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +8...+13°С, на Закарпатті +13...+18°С.

У північній частині вночі опади не очікуються, вдень у Київській та Чернігівській областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2...-3°С, у Київській області +1...+6°С. Вдень максимальних значень досягнуть +4…+9 °С.

У центральному регіоні опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4...-1°С, удень +6...+11°С.

У південній частині країни опадів не передбачається. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+7°С, на Одещині до +12°С. Вдень повітря прогріється до +8…+13°С, на Одещині та Криму місцями +14…+18°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +4...+9°С.

Прогноз Кібальчича підтверджують його колеги з Укргідрометцентру.

Прогноз на вихідні від Укргідрометцентру

Але потім, схоже, метеоситуація різко зміниться і всю країну охопить морозна погода. Таким прогнозом поділився народний синоптик Стас Щедрін.

"Вже незабаром в Україні може сильно засніжити. У другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень", — зазначає синоптик.

"Варто зазначити, що раніше такий прогноз робив і портал Gismeteo. Так, там повідомляли, що сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні в середині листопада, а у грудні морози посиляться", — нагадує ТСН.

Тому всім, хто ще "не докопав картоплю" і не виконав інші роботи в саду-на городі, цими вихідними потрібно терміново мчати на дачу!

Адже цьогорічна зима прийде точно за розкладом, 1 грудня. Починаючи з початку місяця стовпчики термометрів в Україні почнуть прагнути температури нижче 0. У перший тиждень синоптики прогнозують, що вдень середня температура повітря в Україні коливатиметься в районі -1...-4 градусів. А у темний час доби буде ще холодніше (до -8 градусів).