Погода в Україні на перший тиждень листопада: де очікуються дощі та заморозки

На українців чекає тиждень прохолодної та дощової погоди

Перший тиждень листопада не зможе порадувати українців теплою та сонячною погодою. У середині тижня у більшості областей країни очікуються опади, а до кінця тижня навіть нічні заморозки.

Завтра, 2 листопада, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях можуть пройти дощі. Проте температура повітря трохи підніметься, порівняно з першим днем місяця. Найтепліше завтра буде у західній та південній частинах України. Там стовпчики термометрів можуть прогрітися до 17 градусів тепла на заході і +18 на півдні. Найхолодніше буде на сході. Так, наприклад, у Луганській області очікується лише +7 градусів тепла. Про це повідомляє сервіс "Погода УНИАН".

Погода 2 листопада

У четвер в Україні знову трохи похолодає. На більшій частині країни прогнозують дощі.

Погода 3 листопада

В останній робочий день повітря охолоне ще сильніше. У більшості областей температура не підніметься більше 10 градусів тепла, ночі стануть холоднішими. У темну пору на сході України очікується від -2 до +2 градусів.

Погода 4 листопада

Вихідні також не зможуть потішити українців теплою погодою. У більшості регіонів стовпчики термометрів не показуватимуть більше +8…11 градусів тепла. А на сході країни ще сильніше посиляться нічні морози (очікується до -2…3 градусів).

Погода 5 листопада

У неділю погода трохи устаканиться, опади очікуються лише у Чернігівській області, а середня температура повітря +6…+1 та у південній частині країни — до +14 градусів.

Погода 6 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка зима очікує на Україну цього року. Синоптик розповів скільки триватимуть холоди, а також який очікується середня температура повітря.

Також "Телеграф" повідомляв про те, коли в Україну прийдуть морози та який місяць зими буде найхолоднішим.