Последние "теплые" выходные перед морозами: синоптики напугали прогнозом о наступающих холодах

Прежние прогнозы оказались "не совсем точными", и теперь готовиться нужно к худшему

Хотя погода и не собирается радовать украинцев теплом, первые выходные будут довольно погожими и комфортными.

Такой прогноз дает синоптик Игорь Кибальчич.

"На выходные в Украине ожидается тёплая погода, местами с небольшими дождями и кратковременными туманами", — пишет он.

В частности, в субботу, 5 ноября, в западной части страны ночью без существенных осадков, днём и вечером пройдёт небольшой, на Закарпатье умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, на Закарпатье и во Львовской области переменных направлений, 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днём +10…+15 °С.

В северных областях осадков не предвидится. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +3…-2 °С, в Киевской области до +6 °С; днём +4…+9 °С.

В центральных регионах Украины осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около показателей +2…+7 °С, днём +8…+13 °С.

На юге страны в субботу осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, в Одесской области +7…+12 °С; днём воздух прогреется до +12…+17 °С, в Крыму и на юге Одесской области местами +18…+20 °С.

В восточной части Украины ночью пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём +5…+10 °С.

Погода в субботу, 5 ноября

Завтра, 6 ноября, в западных областях в течение суток пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +8…+13 °С, на Закарпатье +13…+18 °С.

В северной части ночью осадков не ожидается, днём в Киевской и Черниговской областях пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…-3 °С, в Киевской области +1…+6 °С. Днём максимальные значения достигнут +4…+9 °С.

В центральном регионе осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…-1 °С, днём +6…+11 °С.

В южной части страны осадков не предвидится. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +2…+7 °С, в Одесской области до +12 °С. Днём воздух прогреется до +8…+13 °С, в Одесской области и Крыму местами +14…+18 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +4…+9 °С.

Прогноз Кибальчича подверждают его коллеги из Укргидрометцентра.

Прогноз на выходные от Укргидрометцентра

Но затем, похоже, метеоситуация резко переменится, и всю страну охватит морозная погода. Таким прогнозом поделился народный синоптик Стас Щедрин.

"Уже в скором времени в Украине может сильно заснежить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", — отмечает синоптик.

"Стоит отметить, что раньше такой прогноз делал и портал Gismeteo. Так, там сообщали, что снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре морозы усилятся", — напоминает ТСН.

Поэтому всем, кто еще "не докопал картошку" и не выполнил другие работы в саду-огороде, в эти выходные нужно срочно мчаться на дачу!

Ведь зима в этом году придет точно по расписанию, 1 декабря. Начиная с самого начала месяца столбики термометров в Украине начнут стремиться к температуре ниже 0. В первую неделю синоптики прогнозируют, что днем средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в районе -1…-4 градусов. А в темное время суток будет еще холоднее (до -8 градусов).