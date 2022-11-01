Погода в Украине на первую неделю ноября: где ждать дождей и заморозков

Украинцев ожидает неделя прохладной и дождливой погоды

Первая неделя ноября не сможет порадовать украинцев теплой и солнечной погодой. В середине недели в большинстве областей страны ожидаются осадки, а к концу недели даже ночные заморозки.

Завтра, 2 ноября, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях могут пройти дожди. Однако температура воздуха немного поднимется по сравнению с первым днем месяца. Теплее всего завтра будет в западной и южной частях Украины. Там столбики термометров могут прогреться вплоть до 17 градусов тепла на западе и +18 на юге. Холоднее всего будет на востоке. Так, например, в Луганской области ожидается всего +7 градусов тепла. Об этом сообщает сервис "Погода УНИАН".

Погода 2 ноября

В четверг в Украине снова немного похолодает. В большей части страны прогнозируют дожди.

Погода 3 ноября

В последний рабочий день воздух остынет еще сильнее. В большинстве областей температура не поднимется выше 10 градусов тепла, ночи станут более холодными. В темное время суток на востоке Украины ожидается от -2 до +2 градусов.

Погода 4 ноября

Выходные также не смогут порадовать украинцев теплой погодой. В большинстве регионов столбики термометров не будут показывать более +8 ..+11 градусов тепла. А на востоке страны еще сильнее усилятся ночные морозы (ожидается до -2 ..-3 градусов).

Погода 5 ноября

В воскресенье погода немного устаканится, осадки ожидаются только в Черниговской области, а средняя температура воздуха +6 …+1 и в южной части страны — до +14 градусов.

Погода 6 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая зима ожидает Украину в этом году. Синоптик рассказал, сколько будут длиться холода, а также какой ожидается средняя температура воздуха.

Также "Телеграф" сообщал о том, когда в Украину придут морозы и какой месяц зимы будет самым холодным.