Когда в Украину придет настоящий мороз: прогноз погоды до конца 2022 года

Прогноз погоды до конца 2022 года

После массированных обстрелов российскими военными украинской энергосистемы многих наших граждан начал беспокоить вопрос погоды этой зимой.

Как пишет 24 канал, ссылаясь на информацию Gismeteo, в этом году зима придет точно по расписанию, а именно 1 декабря. Начиная с самого начала месяца столбики термометров в Украине начнут стремиться к температуре ниже 0. В первую неделю синоптики прогнозируют, что днем средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в районе -1…-4 градусов. В темное время суток, соответственно, будет еще холоднее (до -8 градусов).

Также уже с 1 ноября в западных областях Украины ожидается снег. И, как отмечается в материале, его будет много из-за морозного воздуха. В остальной части страны начнет снежить немного позже — со второй недели месяца.

Примерно в это же время в страну придут сильные ночные заморозки. Сообщается, что в некоторых регионах температура может падать до -21 градуса. Днем в восточных областях ожидается до -12 градусов, а на западе и юге будет немного теплее — -8.

В целом, последний месяц 2022 года будет снежным, морозным и периодически солнечным.

Ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой погоды можно ожидать от сентября. Первая декада ноября будет достаточно теплой, но второй половине месяца погода изменится.

Также мы сообщали о том, какой месяц зимы 2022-2023 будет самым холодным.