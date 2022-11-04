Когда в Украину придет настоящий мороз: прогноз погоды до конца 2022 года
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Прогноз погоды до конца 2022 года
После массированных обстрелов российскими военными украинской энергосистемы многих наших граждан начал беспокоить вопрос погоды этой зимой.
Как пишет 24 канал, ссылаясь на информацию Gismeteo, в этом году зима придет точно по расписанию, а именно 1 декабря. Начиная с самого начала месяца столбики термометров в Украине начнут стремиться к температуре ниже 0. В первую неделю синоптики прогнозируют, что днем средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в районе -1…-4 градусов. В темное время суток, соответственно, будет еще холоднее (до -8 градусов).
Также уже с 1 ноября в западных областях Украины ожидается снег. И, как отмечается в материале, его будет много из-за морозного воздуха. В остальной части страны начнет снежить немного позже — со второй недели месяца.
Примерно в это же время в страну придут сильные ночные заморозки. Сообщается, что в некоторых регионах температура может падать до -21 градуса. Днем в восточных областях ожидается до -12 градусов, а на западе и юге будет немного теплее — -8.
В целом, последний месяц 2022 года будет снежным, морозным и периодически солнечным.
Ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой погоды можно ожидать от сентября. Первая декада ноября будет достаточно теплой, но второй половине месяца погода изменится.
Также мы сообщали о том, какой месяц зимы 2022-2023 будет самым холодным.