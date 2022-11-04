Коли в Україну прийде справжній мороз: прогноз погоди до кінця 2022 року

Прогноз погоди до кінця 2022 року

Після масованих обстрілів російськими військовими української енергосистеми багатьох наших громадян почало непокоїти питання погоди цієї зими.

Як пише 24 канал, посилаючись на інформацію Gismeteo, цього року зима прийде точно за розкладом, а саме 1 грудня. Починаючи з початку місяця стовпчики термометрів в Україні почнуть знижуватись до температури нижче 0. У перший тиждень синоптики прогнозують, що вдень середня температура повітря в Україні коливатиметься в районі -1...-4 градусів. У темний час доби відповідно буде ще холодніше (до -8 градусів).

Також з 1 листопада в західних областях України очікується сніг. І, як зазначається у матеріалі, його буде багато через морозне повітря. В решті країни почне сніжити трохи згодом — з другого тижня місяця.

Приблизно в цей час у країну прийдуть сильні нічні заморозки. Повідомляється, що у деяких регіонах температура може падати до -21 градуса. Вдень у східних областях очікується до -12 градусів, а на заході та півдні буде трохи тепліше -8.

Загалом останній місяць 2022 року буде сніговим, морозним та періодично сонячним.

Раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, якої погоди очікується від вересня. Перша декада листопада буде досить теплою, але в другій половині місяця погода зміниться.

Також ми повідомляли про те, який місяць зими 2022-2023 буде найхолоднішим.