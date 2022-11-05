Погода в ноябре: когда в Украине ждать первых снегопадов

Заметных осадков в первой половине ноября ждать не стоит

Несмотря на то, что в скором времени в часть украинских областей придут морозы, первые снегопады в нашей стране в первой половине ноября ждать не стоит.

Как сообщает "Телеграф", из-за того, что Украина будет пребывать в области высокого атмосферного давления, количество осадков в ближайшие дни будет незначительным.

Однако небольшие или умеренные дожди могут пройти на правобережной части страны 6-7 и 11 ноября, однако в остальных областях их ждать не стоит.

Вместе с тем на солнечные дни тоже рассчитывать не стоит, кроме того в некоторые дни возможны туманы. Впрочем, такая погода в целом характерна для ноября, который в Украине считается наиболее пасмурным месяцем.

Что касается снега, то его в первой половине месяца ждать не стоит. Исключение составит лишь высокогорье Карпат, однако там это обыденное явление для осеннего периода.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что морозы в Украину придут уже после выходных, пока только в восточные и северные области. Однако резкое похолодание возможно уже к средине месяца.