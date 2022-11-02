Погода на зиму 2022-2023: когда ожидаются морозы

Синоптики прогнозируют, что зима в этом году будет на два градуса теплее, чем предыдущая

Из-за массированных ударов россии по энергосистеме Украины многие украинцы переживают о том, какая их ожидает погода грядущей зимой. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух поделилась своим прогнозом погоды на зиму.

Зима 2022-2023 может быть теплее, чем предыдущие. Согласно прогнозам синоптика сильных морозов и снегопадов не предвидится. Средняя температура будет держаться на уровне от +1…+2 градусов тепла в южной части Украины и до -2…-3 в восточной и северовосточной части страны. Об этом пишет издание ZN.ua.

В целом, как прогнозирует Балабух, среднемесячная температура зимой 2022-2023 года будет на 2 градуса выше, чем во время предыдущей. Самым же теплым месяцем станет декабрь. В среднем в этом месяце температура воздуха будет держаться на уровне от -1 градуса до +3 и выше.

К новому году морозы станут сильнее, однако снегопады не предвидятся. Снежная погода будет редким явлением в январе. Балабух считает, последний месяц зимы не будет отличаться температурными показателями от января, однако снежных дней станет больше.

Сообщается, что в самый теплый месяц зимы на термометрах можно будет увидеть температуру +6 градусов, а в самый холодный — -10.

Вероятность длительных морозов этой зимой Балабух оценивает как низкую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая погода ожидает украинцев в первую неделю ноября.

Также "Телеграф" информировал о том, каким будет последний месяц этого года и когда в Украину придут первые заморозки.