Украину начнет засыпать снегом с первых дней зимы: какой будет погода в декабре

Погода в декабре будет разнообразной

До конца осени остается пара недель, однако типичная ноябрьская погода в некоторых украинских областях будет сохраняться и в начале декабря.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в декабре украинцам стоит ждать короткого периода сильных морозов, однако в начале и конце месяца местами на столбиках термометров можно будет увидеть плюсовые значения.

В западных областях первые "минуса" можно будет увидеть уже в конце ноября, хотя в целом там зима начнется несколько мягче, чем в других областях. При этом с самого начала декабря эту часть Украины будет засыпать снегом.

Подобной погоды стоит ждать и в центральных областях, хотя там в среднем температура воздуха будет на пару градусов ниже, чем на западе.

Наиболее холодным декабрь будет для жителей востока Украины, уже к средине месяца там температура воздуха может падать до отметок около -15 градусов, а ночью и до -20. Впрочем, экстремальные холода задержатся лишь на несколько дней, после чего придет ощутимое потепление, а к концу годи в вовсе можно будет увидеть плюсовую температуру.

Наиболее тепло будет на юге нашей страны, а начало месяца и вовсе будет "плюсовым". Это в свою очередь значит, что вместо снега местные жители будут видеть мокрый снег и дожди.

Как сообщалось ранее, синоптики говорят о том, что зима в 2022 году придет по расписанию, а декабрь будет снежным. Тогда как первый снег возможен уже в конце ноября.