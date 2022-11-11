В Украину идет резкое похолодание: какой погоды ждать до конца месяца

Местами столбик термометра опустится до -8 градусов

После относительно теплого начала ноября в Украину идет похолодание, а вместе с ним осадки и ночные морозы.

Как говорится в прогнозе Гисметео, резкое ухудшение погодных условий в нашей стране стоит ждать уже в среду, 17 ноября. В этот день практически по всей территории Украины столбики термометра пойдут вниз, а во многих областях выпадет снег, хотя местами он будет вперемешку с дождем.

Поскольку температура воздуха днем все равно будет оставаться в плюсовом диапазоне, то не стоит рассчитывать на то, что снег задержится хоть на пару дней.

В западных областях после небольших снегопадов 17 ноября и вплоть до конца месяца будет сохраняться относительно сухая и солнечная погода с легкими минусами в темное время суток.

В центральных областях ночные морозы будут более ощутимыми, а к концу месяца столбики термометра даже днем не будут показывать сильно выше ноля.

Наиболее прохладно будет в восточной части Украины, там столбики термометра начнут падать уже после понедельник. Ночные морозы в этих областях будут местами достигать -8 градусов, хотя к концу месяца там станет на пару градусов теплее.

Жителям южных областей повезет с погодой больше, во всяком случае сильных морозов там до конца месяца ждать не придется.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу синоптиков, в этом году зима будет напоминать прошлогоднюю, то есть без экстремальных морозов и с большим количеством дней с плюсовой температурой.