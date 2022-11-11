В Україну йде різке похолодання: на яку погоду чекати до кінця місяця

Подекуди стовпчик термометра опуститься до -8 градусів.

Після відносно теплого початку листопада в Україну йде похолодання, а разом із ним опади та нічні морози.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, різке погіршення погодних умов у нашій країні варто чекати вже в середу, 17 листопада. Цього дня практично по всій території України стовпчики термометра підуть униз, а у багатьох областях випаде сніг, хоча місцями він упереміш із дощем.

Оскільки температура повітря вдень все одно залишатиметься у плюсовому діапазоні, то не варто розраховувати на те, що сніг затримається хоч на кілька днів.

У західних областях після невеликих снігопадів 17 листопада й до кінця місяця зберігатиметься відносно суха та сонячна погода з легкими мінусами у темний час доби.

У центральних областях нічні морози будуть відчутнішими, а до кінця місяця стовпчики термометра навіть вдень не показуватимуть значно вище за нуль.

Найбільше прохолодно буде у східній частині України, там стовпчики термометра почнуть падати вже після понеділка. Нічні морози у цих областях місцями сягатимуть -8 градусів, хоча до кінця місяця там стане на пару градусів тепліше.

Жителям південних областей пощастить із погодою більше, принаймні сильних морозів там до кінця місяця чекати не доведеться.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом синоптиків, цього року зима нагадуватиме торішню, тобто без екстремальних морозів і з великою кількістю днів із плюсовою температурою.