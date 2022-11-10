Якою буде зима 2022-2023: чи варто очікувати сильних морозів

Температура повітря взимку може виявитися на 1-2 градуси вищою за норму, тривалих суворих морозів не передбачається.

Аномальної зими в Україні не буде. Середня температура в період з грудня по лютий 2022-2023 рр. може на 1-2 градуси перевищити норму, визначену в 1991-2020 рр. Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

Для здійснення прогнозів синоптики проаналізували погодні показники за останні 30 років. У результаті вдалося вирахувати, що взимку середня температура буде триматися близько 0 градусів. Періодично стовпчик термометра буде коливатися від -5 до +5 градусів.

Холодніше буде на північному сході країни. У Харківській, Сумській, Полтавській областях можливе зниження температури до -15…-20 градусів. Однак, за даними синоптиків, період суворих морозів триватиме не довше, ніж 1-5 днів.

Ймовірність зниження температури до -30 градусів в Україні цієї зимою досить низька. Снігових днів також очікується небагато.

Прогноз на грудень

За даними синоптиків, найтеплішим місяцем зими 2022-2023 рр. буде грудень. Найвища температура може становити 6 градусів тепла, а найнижча — мінус 10. Найчастіше стовпчик термометра буде зупинятися в проміжку 0…-2 градусів. Снігопади можливі лише в кінці місяця.

Прогноз на січень

У січні морози стануть дещо суворішими. Температура складатиме в середньому -2, хоча будуть і теплі дні з плюсовою температурою. Найсильніші морози, за попередніми прогнозами, будуть вночі 10-11 січня. Снігові опади варто очікувати в першій половині місяця.

Прогноз на лютий

Лютий 2023 року може виявитися холоднішим, ніж цьогорічний. Температура буде часто змінюватися у діапазоні +6…-9 градусів. Сніг йтиме на початку й у середині місяця.

Загалом зима 2022-2023 рр. за температурним режимом і частотою снігопадів буде нагадувати торішню — без сильних опадів та супернизьких температур.

Раніше повідомлялось, що цього року зима прийде в Україну за розкладом.

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