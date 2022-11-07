Зима в Україні: в яких областях очікується аномальна погода

Температура повітря підніматиметься до +14 градусів

Українці готуються до дуже непростої зими. Це пов’язано з тим, що російські окупанти атакують об’єкти енергосистеми, у зв’язку з чим узимку можуть бути перебої з опаленням та електрикою. Синоптики повідомляють, що погода ніби підігрує українцям і, за прогнозами, у перший місяць зими вона буде аномально теплою в деяких областях.

У грудні на півдні України буде сонячна та тепла погода. Температура повітря у перші дні місяця підійматиметься до +10 градусів. Опадів у ці дні не передбачається, повідомляє 24 канал.

Після 5 грудня в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях, а також у Криму стовпчики термометрів підійматимуться до +14 градусів вдень. Починаючи з 8 грудня, температура повітря почне трохи падати. Однак морози чи снігопади синоптики не прогнозують зовсім на грудень.

Нагадаємо, що синоптик Микола Білик повідомляв, що зима 2022 року в Україні не відрізнятиметься від минулих. Однак сильні холоди все ж таки будуть.

Також "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому 2023 року.