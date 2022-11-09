Зима за розкладом: синоптики розповіли, яким буде грудень-2022 в Україні

У першій половині грудня вдарять перші зимові морози і випаде сніг

Зима в Україну прийде за розкладом. Мінусову температуру та перші снігові опади варто очікувати вже в кінці листопада. Якою буде погода в грудні 2022 року, — розповіли синоптики порталу Gismeteo.

Перша половина грудня виявиться морозною. Температура повітря у перший зимовий тиждень опуститься до -1…-4 градусів. Вночі буде холодніше — приблизно -6…-8 градусів.

З 7 грудня в Україні стане помітно холодніше. У північно-східних регіонах стовпчик термометра може опускатися навіть до -21 градуса. Вдень середня температура повітря становитиме -8 градусів у північних та західних областях, -12 — у східних.

Друга декада грудня, за прогнозами синоптиків виявиться теплішою, буде багато плюсових днів. Температуру повітря буде триматися в межах +2…-6 градусів.

Що стосується снігу, то опади з 1 грудня варто очікувати лише в західних областях. В інших регіонах засніжить тільки з другого тижня грудня. Сніговий покрив протримається близько тижня, адже погода буде морозною.

Раніше повідомлялось, що зима 2022-2023 буде на 1-2 градуси теплішою ніж зазвичай. Довготривалих суворих морозів не очікується. Похолодання звісно будуть, але стовпчик термометра буде опускатись не ниже -15…-20 градусів. Такі періоди можуть тривати 3-5 днів. Загалом синоптики прогнозують середню температуру майбутньої зими на рівні +5…-5 градусів.

Щоб не замерзнути зимою та не захворіти, радимо скористатися порадами лікарів. Також зверніть увагу на корисний лайфхак, який допоможе зберегти взуття сухим під дощем та снігом.