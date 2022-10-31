Без обігрівача: лікар дала корисну пораду, як зігрітися взимку

Найлегший спосіб зігрітися в холод — правильно одягтися

Українців цього року може чекати на дуже складний опалювальний сезон. Не виключено, що будь-якої миті можуть статися перебої з опаленням та електроенергією. У зв’язку з цим краще заздалегідь поповнювати свою скарбничку лайфхаків, як просто і швидко обігріти своє житло і не дати собі самому замерзнути.

Сімейний лікар Анастасія Ходан дала просту, але дуже корисну пораду щодо того, як зігрітися взимку, не маючи вдома обігрівача, передає Liga.Life. Медик пояснила, що для цього треба просто правильно одягнутися.

Анастасія Ходан радить взяти на замітку правило багатошаровості одягу. Важлива деталь – це перший шар. Він має облягати тіло. Їм, наприклад, може бути термобілизна. Такий вид одягу відводитиме вологу від тіла, а не грітиме його.

Наступний шар одягу після термобілизни повинен бути для пропускання пари від тіла назовні, таким чином зберігаючи тепло. Для цього можна використовувати светри.

А для третього, зовнішнього шару одягу, можна використовувати куртку.

Нагадаємо, що зігрітися взимку можна і за допомогою їжі. Лікар-ендокринолог розповіла, які продукти слід вживати, щоби стало тепліше і яку їжу краще брати з собою в укриття взимку.

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