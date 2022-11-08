Що потрібно зробити, щоб взуття не промокало під дощем та снігом: корисний лайфхак на зиму

Завдяки цьому лайфхаку замшеве взуття прослужить вам набагато довше

Пізня осінь – це найчастіше час дощів та холодної похмурої погоди, а зима – це холод, лід та сніг. У цей час важливо придбати тепле, зручне взуття. Серед модних та стильних моделей чобіт та черевиків є також замшеві варіанти, які можуть промокнути, тим самим піддаючи їх господаря до проблем зі здоров’ям. Однак і із цієї ситуації є вихід.

Як повідомляє prostoway, їли заздалегідь подбати про своє взуття, то всю осінь і зиму можна проходити в замшевому взутті, і при цьому у вас жодного разу не промокнуть ноги. Якщо ж нічого не робити, готуйтеся до того, що як мінімум вам доведеться скоро купувати нове взуття.

Що робити, щоб взуття не промокало

Замшеве взуття — найпростіша відповідь: потрібно скористатися будь-яким водовідштовхувальним засобом, який ви тільки знайдете в магазині. До складу таких засобів входить натуральний віск, що створює тонкий захисний шар взуття, відштовхуючи воду.

Якщо на ваших замшевих чоботях є соляні розлучення, після того, як ви їх намочили, то не забудьте, перш ніж захистити взуття від вологи — позбутися розлучень. З цією проблемою допоможе впоратися звичайний оцет — просочіть їм ватяний диск та протріть проблемні ділянки. Після його висихання можна вже користуватися водовідштовхувальним засобом.

Шкіряне взуття — також можна скористатися магазинним просоченням, а можна приготувати народний засіб. Для цього вам знадобиться: гліцерин (20 г), рідкий риб’ячий жир (40 г), скипидар (30 г), бджолиний віск (10 г). Усі компоненти потрібно розтопити на вогні, потім змішати з гліцерином та нанести на взуття.

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