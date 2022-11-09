Зима по расписанию: синоптики рассказали, каким будет декабрь-2022 в Украине

В первой половине декабря ударят первые зимние морозы и выпадет снег

Зима в Украину придет по расписанию. Минусовую температуру и первые снеговые осадки следует ожидать уже в конце ноября. Какова будет погода в декабре 2022 года, — рассказали синоптики портала Gismeteo.

Первая половина декабря окажется морозной. Температура воздуха в первую зимнюю неделю опустится до -1…-4 градусов. Ночью будет холоднее – примерно -6…-8 градусов.

С 7 декабря в Украине станет заметно прохладнее. В северо-восточных регионах столбик термометра может опускаться даже до -21 градуса. Днем средняя температура воздуха -8 градусов в северных и западных областях, -12 — в восточных.

Вторая декада декабря, по прогнозам синоптиков окажется теплее, будет много плюсовых дней. Температуру воздуха будет держаться в пределах +2…-6 градусов.

Что касается снега, то осадки с 1 декабря следует ожидать только в западных областях. В других регионах заснежит только со второй недели декабря. Снежный покров продержится около недели, ведь погода будет морозной.

Ранее сообщалось, что зима 2022-2023 будет на 1-2 градуса теплее обычного. Долговременных суровых морозов не ожидается. Похолодание, конечно, будут, но столбик термометра будет опускаться не ниже -15…-20 градусов. Такие периоды могут занять 3-5 дней. В общем, синоптики прогнозируют среднюю температуру будущей зимы на уровне +5…-5 градусов.

Чтобы не замерзнуть зимой и не заболеть, советуем воспользоваться советами врачей. Также обратите внимание на полезный лайфхак, который поможет сохранить обувь сухой под дождем и снегом.