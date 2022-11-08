Что нужно сделать, чтобы обувь не промокала под дождем и снегом: полезный лайфхак на зиму

Благодаря этому лайфхаку замшевая обувь прослужит вам намного дольше

Поздняя осень — это чаще всего время дождей и холодной пасмурной погоды, а зима — это холод, лед и снег. В это время важно обзавестись теплой, удобной обувью. Среди модных и стильных моделей сапог и ботинок есть также замшевые варианты, которые могут промокнуть, тем самым подвергая их хозяина к проблемам со здоровьем. Однако и из этой ситуации есть выход.

Как сообщает prostoway, ели заранее позаботиться о своей обуви, то всю осень и зиму можно проходить в замшевой обуви, и при этом у вас ни разу не промокнут ноги. Если же ничего не делать, готовьтесь к тому, что как минимум, вам придется скоро покупать новую обувь.

Что делать чтобы обувь не промокала

Замшевая обувь — ответ простейший: нужно воспользоваться любым водоотталкивающим средством, которое вы только найдете в магазине. В состав таких средств входит натуральный воск, который создает тонкий защитный слой на обуви, отталкивая воду.

Если на ваших замшевых сапогах есть соляные разводы, после того, как вы их намочили, то не забудьте прежде чем защитить обувь от влаги — избавиться от разводов. С этой проблемой поможет справиться обычный уксус — пропитайте им ватный диск и протрите проблемные участки. После его высыхания можно уже пользоваться водоотталкивающим средством.

Кожаная обувь — также можно воспользоваться магазинной пропиткой, а можно приготовить народное средство. Для этого вам понадобиться: глицерин (20 г), жидкий рыбий жир (40 г), скипидар (30 г), пчелиный воск (10 г). Все компоненты нужно растопить на огне, затем смешать с глицерином и нанести на обувь.

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