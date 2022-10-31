Без обогревателя: врач дала полезный совет, как согреться зимой

Самый легкий способ согреться в холод — правильно одеться

Украинцев в этом году может ожидать очень сложный отопительный сезон. Не исключено, что в любой момент могут произойти перебои с отоплением и электроэнергией. В связи с этим лучше заранее пополнять свою копилку лайфхаков, как просто и быстро обогреть свое жилье и не дать замерзнуть себе самому.

Семейный врач Анастасия Ходан дала простой, но очень полезный совет касаемо того, как согреться зимой, не имея дома обогревателя, передает Liga.Life. Медик объяснила, что для этого нужно просто правильно одеться.

Анастасия Ходан советует взять на заметку правило многослойности одежды. Важная деталь — это первый слой. Он должен облегать тело. Им, к примеру, может послужить термобелье. Такой вид одежды будет отводить влагу от тела, а не греть его.

Следующий слой одежды после термобелья должен служить для пропускания пара от тела наружу, таким образом сохраняя тепло. Для этого можно использовать свитера.

А для третьего, внешнего слоя одежды, можно использовать куртку.

Напомним, что согреться зимой можно и с помощью еды. Врач-эндокринолог рассказала, какие продукты следует употреблять, чтобы стало теплее и какую еду лучше брать с собой в укрытия зимой.

Также "Телеграф" писал о трех простых способах, которые помогут сохранить тепло в доме.