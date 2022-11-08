Як не замерзнути уві сні взимку без опалення: поради від рятувальників

Краще завжди пильнувати роботу електроприладів, аби не наразити себе на небезпеку

Ця зима може видатися складною — в оселях українців тепер стане пропрохолодніше, а шансів уникнути ще й регулярні відключення світла, опалення і водопостачання майже немає. Це змушує громад шукати шляхи для покращення якості свого життя в морозний період року. Серед цікавих варіантів, які набирають популярність, є встановлення намету.

Українці активно діляться в мережі покупками наметів, називаючи це "корейською модою". Якщо лягати спати в ньому, буде дещо тепліше. Звичайно, що невеликий за розмірами намет обігріти легше, ніж цілу кімнату.

Така мода насправді не стільки корейська, скільки американська. Компанія iKamper із США випустила модель Room in Room (тобто кімната у кімнаті). Намет щільно прилягає до матрацу і зберігає таким чином тепло.

Намет Room in Room

Українські фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій погоджуються, що таким метод справді дієвий. Він допоможе зекономити тепло й обігріти людину вночі. Проте, якщо перел сном ви ввімкнули обігірівач, аби трохи зітріти намет, то краще перед вкладанням спати його вимкнути і витягнути шнур з розетки.

Для покращення сна також використовують електроковдри. Проте рятувальники наголошують, що це може бути небзепечно. Електроковдри й електропростирадла вимагають підвищеної пильності, як і будь-які інші ліжка "з електричними функціональними додатками". А цю пильність вночі важко забезпечити. В Україні вже фіксували випадки загибелі людей через такі способи обігріву.

Електроковдру чи простирадл можна використовувати перед сном — нагріти своє ліжко незадовго до сну. Потім краще ці прилади вимкнути.

Як повідомляв "Телеграф" раніше,