Зима все ближче: кілька порад щодо економії на комуналці від молдаван

Вартість енергоносіїв у Молдові незрівнянно вища, ніж в Україні

Через постійні обстріли об’єктів критичної інфраструктури, українців попередили, що зима простий не буде і залишається високою ймовірність продовження віялових відключень електрики. Крім того, мешканців нашої країни попередили, що необхідність економити ресурси буде і після війни.

У таких умовах корисним буде досвід західних сусідів, наприклад Молдови. Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", там за кубометр газу доведеться викласти 22,99 лея (майже 44 гривні), що у 5,5 раза більше, ніж в Україні. У середньому ж плата за комуналку там у 2,3 раза більша, ніж у нашій країні, а середні зарплати трохи нижчі за українські.

У таких умовах місцевим жителям доводиться облаштовувати побут таким чином, щоби не переплачувати за комуналку. Це стосується проведення термо- та теплоізоляції будівель, своєчасного ремонту та оновлення необхідного обладнання, контролю опалення за допомогою термостату тощо.

Також мешканці Молдови мають корисну звичку користуватися пральними та посудомийними машинами лише після 23:00, а заряджати свої гаджети лише вночі.

Крім того, нещодавно комісія з надзвичайних ситуацій вжила низку посилених заходів щодо економії електроенергії, серед яких є низка порад для мешканців та бізнесу:

не користуватися ліфтами, а також відключати декоративне освітлення та інші некритичні речі (реклама, ескалатори, фонтани та інше) у години максимальних навантажень на мережу (з 7 до 11 та з 18 до 23 години);

знизити температуру в комерційних та громадських будинках до 19 градусів, а в неробочий час до 15 градусів;

користуватися електричними печами не в піковий годинник, а компанії водопостачання та каналізації рекомендували мінімізувати енергоспоживання в години максимальних навантажень.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" розповідали про те, як економлять на комуналці жителі Польщі, де енергоносії коштують ще дорожче, ніж у Молдові.