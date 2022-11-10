Какой будет зима 2022-2023: стоит ли ожидать сильных морозов
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Температура воздуха зимой может оказаться на 1-2 градуса выше нормы, длительных суровых морозов не прогнозируется.
Аномальной зимы в Украине не будет. Средняя температура в период с декабря по февраль 2022-2023 гг. может на 1-2 градуса превысить норму, определенную в 1991-2020 гг. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Для прогнозов синоптики проанализировали погодные показатели за последние 30 лет. В результате удалось вычислить, что зимой средняя температура будет держаться около 0 градусов. Периодически столбик термометра будет колебаться от –5 до +5 градусов.
Холоднее будет на северо-востоке страны. В Харьковской, Сумской, Полтавской областях возможно понижение температуры до -15...-20 градусов. Однако, по данным синоптиков, период суровых морозов продлится не дольше 1-5 дней.
Вероятность снижения температуры до -30 градусов в Украине этой зимой достаточно низкая. Снежных дней также ожидается немного.
Прогноз на декабрь
По данным синоптиков, самым теплым месяцем зимы 2022-2023 гг. будет декабрь. Самая высокая температура может составлять 6 градусов тепла, а самая низкая – минус 10. Чаще всего столбик термометра будет останавливаться в промежутке 0…-2 градусов. Снегопады возможны только в конце месяца.
Прогноз на январь
В январе морозы станут более суровыми. Температура будет составлять в среднем –2, хотя будут и теплые дни с плюсовой температурой. Самые сильные морозы, по предварительным прогнозам, будут ночью 10-11 января. Снежные осадки следует ожидать в первой половине месяца.
Прогноз на февраль
Февраль 2023 может оказаться холоднее, чем нынешний. Температура будет часто изменяться в диапазоне +6…-9 градусов. Снег будет идти в начале и середине месяца.
В целом, зима 2022-2023 гг. по температурному режиму и частоте снегопадов будет напоминать прошлогоднюю — без сильных осадков и супернизких температур.
Ранее сообщалось, что в этом году зима придет в Украину по расписанию.
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