Какой будет зима 2022-2023: стоит ли ожидать сильных морозов

Температура воздуха зимой может оказаться на 1-2 градуса выше нормы, длительных суровых морозов не прогнозируется.

Аномальной зимы в Украине не будет. Средняя температура в период с декабря по февраль 2022-2023 гг. может на 1-2 градуса превысить норму, определенную в 1991-2020 гг. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Для прогнозов синоптики проанализировали погодные показатели за последние 30 лет. В результате удалось вычислить, что зимой средняя температура будет держаться около 0 градусов. Периодически столбик термометра будет колебаться от –5 до +5 градусов.

Холоднее будет на северо-востоке страны. В Харьковской, Сумской, Полтавской областях возможно понижение температуры до -15...-20 градусов. Однако, по данным синоптиков, период суровых морозов продлится не дольше 1-5 дней.

Вероятность снижения температуры до -30 градусов в Украине этой зимой достаточно низкая. Снежных дней также ожидается немного.

Прогноз на декабрь

По данным синоптиков, самым теплым месяцем зимы 2022-2023 гг. будет декабрь. Самая высокая температура может составлять 6 градусов тепла, а самая низкая – минус 10. Чаще всего столбик термометра будет останавливаться в промежутке 0…-2 градусов. Снегопады возможны только в конце месяца.

Прогноз на январь

В январе морозы станут более суровыми. Температура будет составлять в среднем –2, хотя будут и теплые дни с плюсовой температурой. Самые сильные морозы, по предварительным прогнозам, будут ночью 10-11 января. Снежные осадки следует ожидать в первой половине месяца.

Прогноз на февраль

Февраль 2023 может оказаться холоднее, чем нынешний. Температура будет часто изменяться в диапазоне +6…-9 градусов. Снег будет идти в начале и середине месяца.

В целом, зима 2022-2023 гг. по температурному режиму и частоте снегопадов будет напоминать прошлогоднюю — без сильных осадков и супернизких температур.

Ранее сообщалось, что в этом году зима придет в Украину по расписанию.

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