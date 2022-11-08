Как не замерзнуть во сне зимой без отопления: советы от спасателей

Лучше всегда следить за работой электроприборов, чтобы не подвергнуть себя опасности

Эта зима может показаться сложной — в домах украинцев теперь станет прохладнее, а шансов избежать еще и регулярных отключений света, отопления и водоснабжения почти нет. Это заставляет общин искать пути для улучшения качества своей жизни в морозный период года. Среди интересных вариантов, которые набирают популярность, есть установка палатки.

Украинцы активно делятся в сети покупками палаток, называя это "корейской модой". Если ложиться спать в нем, будет несколько потеплее. Конечно, небольшую по размерам палатку обогреть легче, чем целую комнату.

Такая мода на самом деле не столько корейская, сколько американская. Компания iKamper из США выпустила модель Room in Room (т.е. комнату в комнате). Палатка плотно прилегает к матрацу и сохраняет таким образом тепло.

Палатка Room in Room

Украинские специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям соглашаются, что такой метод действительно действенен. Он поможет сэкономить тепло и обогреть человека ночью. Однако, если перелом сном вы включили обогреватель, чтобы немного сотрить палатку, лучше перед укладкой спать ее выключить и вытащить шнур из розетки.

Для улучшения сна также используют электроодеяла. Однако спасатели подчеркивают, что это может быть небезопасно. Элекроодеяла и электропростыни требуют повышенной бдительности, как и любые другие кровати "с электрическими функциональными приложениями". А эту бдительность ночью трудно обеспечить. В Украине уже фиксировали случаи гибели людей из-за таких способов обогрева.

Электроодеяло или простыня можно использовать перед сном — нагреть свою кровать незадолго до сна. Затем лучше эти приборы выключить.

Как сообщал "Телеграф" ранее,