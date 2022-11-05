Зима все ближе: несколько советов по экономии на коммуналке от молдаван

Стоимость энергоносителей в Молдове несравнимо выше, чем в Украине

Из-за постоянных обстрелов объектов критической инфраструктуры, украинцев предупредили, что предстоящая зима простой не будет и остается высокой вероятность продолжения веерных отключений электричества. Кроме того жителей нашей страны предупредили, что необходимость экономить ресурсы будет и после войны.

В таких условиях полезным будет опыт западных соседей, например, Молдовы. Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", там за кубометр газа придется выложить 22,99 лея (почти 44 гривны), что в 5,5 раза больше чем в Украине. В среднем же плата за коммуналку там в 2,3 раза больше, чем в нашей стране, а средние зарплаты немного ниже украинских.

В таких условиях местным жителям приходится обустраивать быт таким образом, чтобы не переплачивать за коммуналку. Это касается проведения термо- и теплоизоляции зданий, своевременного ремонта и обновления необходимого оборудования, контроля отопления с помощью термостата и т.п.

Также у жителей Молдовы есть полезная привычка пользоваться стиральными и посудомоечными машинами лишь после 23:00, а заряжать свои гаджеты лишь ночью.

Кроме того, недавно комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд усиленных мер по экономии электроэнергии, среди которых есть ряд советов для жителей и бизнеса:

не пользоваться лифтами, а также отключать декоративное освещение и другие некритические вещи (реклама, эскалаторы, фонтаны и другое) в часы максимальных нагрузок на сеть (с 7 до 11 и с 18 до 23 часов);

снизить температуру в коммерческих и общественных зданиях до 19 градусов, а в нерабочее время до 15 градусов;

пользоваться электрическими печами не в пиковые часы, а компании водоснабжения и канализации рекомендовали минимизировать энергопотребление в часы максимальных нагрузок.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказывали о том, как экономят на коммуналке жители Польши, где энергоносители стоят еще дороже, чем в Молдове.