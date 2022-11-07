Зима в Украине: в каких областях ожидается аномальная погода

Температура воздуха будет подниматься до +14 градусов

Украинцы готовятся к очень непростой зиме. Это связано с тем, что российские оккупанты атакуют объекты энергосистемы, в связи с чем зимой могут быть перебои с отоплением и электричеством. Синоптики сообщают, что погода будто подыгрывает украинцам и, согласно прогнозам, в первый месяц зимы она будет аномально теплой в некоторых областях.

В декабре на юге Украины будет солнечная и теплая погода. Температура воздуха в первые дни месяца будет подниматься до +10 градусов. Осадков в эти дни не предвидится, передает 24 канал.

После 5 декабря в Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также в Крыму столбики термометров будут подниматься до +14 градусов днем. Начиная с 8 декабря температура воздуха начнет немного падать. Однако морозы или снегопады синоптики не прогнозируют вовсе на декабрь.

Напомним, что синоптик Николай Билык сообщал, что зима 2022 в Украине не будет отличаться от прошлых. Однако сильные холода все же будут.

Также "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале 2023.