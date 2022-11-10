До 40 см снега: народный синоптик предупредил о резком похолодании в Украине

Щедрин удивил снежным прогнозом

В этом году осень порадовала украинцев теплыми и ясными днями, да и зима, предварительно прогнозируют метеорологи, может оказаться на 1-2 градуса теплее, чем обычно, и обойдется без затяжных морозов. Тогда как вскоре могут ударить морозы и снег, заявил народный синоптик Станислав Щедрин.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 10 ноября. По его словам, теплый погодный период резко сменится на холода, а снега может насыпать аж до 40 см.

Так, народный синоптик пишет, что в Украине подморозит и есть 50-процентная вероятность, что выпадет снег. Более того, Щедрин отмечает, что намести может до полуметра.

По его словам, до понедельника, 14 ноября, погода будет достаточно комфортной. Возможно потепление до 8-10 градусов со знаком "+", а на юге еще выше – до 14 градусов тепла. Вместе с тем, согласно данным народного синоптика, в пятницу, 11 ноября, северные, центральные и южные области ожидают дожди.

"Однако уже с 14 числа в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, в результате чего ожидается значительное похолодание до -2-5 днем и до -6-11 ночи, — говорится в публикации. — В Украине может очень завьюжить, намести может, не шучу, вплоть до 20-40 сантиметров снега".

Щедрин добавил, что свой прогноз, возможно, будет корректировать и уточнит, в каких регионах страны наиболее высока вероятность снежных осадков.

Отметим, что по данным ресурса gismeteo, о снижении температуры до минуса с новой недели речь не идет.

Прогноз погоды на 10-19 ноября в Киеве по данным gismeteo

Как сообщалось ранее, синоптики говорят о том, что зима в 2022 году придет по расписанию, а декабрь будет снежным. Тогда как первый снег возможен уже в конце ноября.