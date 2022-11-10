До 40 см снігу: народний синоптик попередив про різке похолодання в Україні

Щедрін здивував сніговим прогнозом

Цього року осінь порадувала українців теплими і ясними днями, та й зима, попередньо прогнозують метеорологи, може виявитися на 1-2 градуси теплішою, ніж зазвичай, і обійдеться без затяжних морозів. Тоді як незабаром можуть вдарити морози та сніг, заявив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 10 листопада. За його словами, теплий погодний період різко зміниться на холод, а снігу може насипати аж до 40 см.

Так, народний синоптик пише, що в Україні підморозить і є 50-відсоткова ймовірність, що випаде сніг. Більше того, Щедрін зазначає, що намести може до півметра.

За його словами, до понеділка, 14 листопада, погода буде досить комфортною. Можливе потепління до 8-10 градусів зі знаком "+", а на півдні ще вище – до 14 градусів тепла. Водночас, за даними народного синоптика, у п’ятницю, 11 листопада, на північні, центральні та південні області очікують дощі.

"Однак уже з 14 числа в Україну з північного сходу надійде холодне арктичне повітря, внаслідок чого очікується значне похолодання до -2-5 вдень і до -6-11 ночі", — йдеться в публікації. — В Україні може дуже захурделити, намести може, не жартую, аж до 20-40 сантиметрів снігу ".

Щедрін додав, що свій прогноз, можливо, коригуватиме і уточнить, у яких регіонах країни найвища ймовірність снігових опадів.

Зазначимо, що за даними ресурсу gismeteo, про зниження температури до мінуса з нового тижня не йдеться.

Прогноз погоди на 10-19 листопада у Києві за даними gismeteo

Як повідомлялося раніше, синоптики говорять про те, що зима в 2022 роіці прийде за розкладом, а грудень буде сніжним. Тоді як перший сніг можливий уже наприкінці листопада.