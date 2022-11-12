Україну почне засипати снігом з перших днів зими: якою буде погода у грудні

Погода у грудні буде різноманітною

До кінця осені залишається кілька тижнів, проте типова листопадова погода в деяких українських областях зберігатиметься і на початку грудня.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у грудні українцям варто чекати короткого періоду сильних морозів, проте на початку та наприкінці місяця місцями на стовпчиках термометрів можна буде побачити плюсові значення.

У західних областях перші "мінуси" можна буде побачити вже наприкінці листопада, хоча загалом там зима почнеться дещо м’якшою, ніж в інших областях. При цьому від початку грудня цю частину України засипатиме снігом.

Подібної погоди варто чекати й в центральних областях, хоча там у середньому температура повітря буде на пару градусів нижчою, ніж на заході.

Найбільш холодним грудень буде для жителів сходу України, вже до середини місяця температура повітря може падати до позначок близько -15 градусів, а вночі й до -20. Втім, екстремальні холоди затримаються лише на кілька днів, після чого прийде відчутне потепління, а до кінця року взагалі можна буде побачити плюсову температуру.

Найбільш тепло буде на півдні нашої країни, а початок місяця взагалі буде "плюсовим". Це своєю чергою означає, що замість снігу місцеві жителі бачитимуть мокрий сніг та дощі.

Як повідомлялося раніше, синоптики говорять про те, що зима 2022 року прийде за розкладом, а грудень буде сніжним. Тоді як перший сніг можливий уже наприкінці листопада.