Температурные "катаклизмы": где в Украине сегодня ждать морозных "минус 11"

С новой недели на страну надвигается южный циклон, погода снова ухудшится

В ближайшие дни погода не устанет удивлять украинцев своими "сюрпризами". Так, начиная с 20 ноября в некоторых регионах страны, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, сохранится морозная погода с температурами ниже нормы на 3–6°С.

При этом, по мнению специалистов Укргидрометцентра, температура в западных (кроме Закарпатья) и северных областях будет от 6-11° мороза ночью до ​​0-5° мороза.

В Карпатах сейчас - практически нулевая видимость.

В то же время в южной части Украины ночью будет до пяти градусов тепла, днем – до 12, а в Крыму – и вовсе до плюс 18°С.

Температура воздуха в Украине в воскресенье, 20 ноября

"Снова – значительный контраст", — комментирует ситуацию синоптик Наталья Диденко.

Но уже 21 ноября, по мнению эксперта, в Украину снова "прибежит" следующий южный циклон, который принесет очередное осложнение погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя, будет местами налипание мокрого снега, гололед, порывистый ветер, под ногами и на дорогах — невесть что.

Снова ждите холода и метели

Прогноз о "контрастах" на ближайшие дни подтверждают сайты, пишущие о погоде.

Так, по мнению экспертов, ближайшие дни в западных и северных областях будут морозными.

Погода в Киеве

Погода в западных областях

А в центе и на юге – наоборот, наступит "осенняя весна" с "аномально высокими" плюс 15 и даже плюс 16 градусами.

Погода в центральном регионе Погода на юге страны

Такой же переменчивой, напомним, будет и погода в первый месяц зимы. Согласно прогнозам синоптика, сильных морозов и снегопадов не предвидится. Средняя температура будет держаться на уровне от +1…+2 градусов тепла в южной части Украины и до -2…-3 в восточной и северовосточной части страны. А в целом зима 2022-2023 может быть теплее, чем предыдущие.