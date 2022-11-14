"Ныряющий циклон" из Финляндии принесет первый снег с дождем: чем погода удивит украинцев на новой неделе

С четверга погода начнет резко меняться

Как и прогнозировали синоптики, перед первым снегом погода еще подарит украинцам парочку более-менее "комфортных" дней.

Так, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 14 ноября, в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров будут колебаться между отметками +3-+8 градусов, в западных областях и в южной части страны еще задержится теплый воздух и там ожидается +8+13 градусов.

"Антициклон еще будет сдерживать любые осадки, поэтому повсеместно ожидается преобладать сухая, часто с солнцем, погода", — считает специалист.

Во вторник, 15 ноября, особых погодных изменений в Украине еще не ожидается.

Но уже со среды ожидается формирование небольшого циклона по типу "ныряющего", который по нисходящей ветви высотной фронтальной зоны опустится с Финляндии до северных и восточных границ Украины. Атмосферные фронты данного циклона принесут осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождём, а также дальнейшее понижение температуры воздуха практически по всей Украине. Такой прогноз публикует синоптик Игорь Кибальчич.

В частности, в среду, 16 ноября, в Украине ожидается пасмурная погода, ночью в северных и западных областях, днём в большинстве регионов страны пройдут осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, в западных и северных областях +2…+7 °С. Днём столбики термометров покажут +2…+7 °С, в южных областях +8…+13 °С.

В четверг, 17 ноября, малоподвижные атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. В западных, северных областях и на Харьковщине местами налипание мокрого снега и формирование временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура в течение суток окажется в пределах -2…+3 °С, в южных, центральных и юго-восточных регионах +4…+9 °С, в Херсонской обл. и Крыму +10…+15 °С.

В пятницу, 18 ноября, осадки преимущественно в виде дождя ожидаются в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке. В северной части местами небольшой снег. На остальной территории страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -6…-1 °С, в Крыму и на юго-востоке 0…+5 °С; днём -2…+3 °С, в южных и восточных областях +2…+7 °С.

На выходные, 19 — 20 ноября, сохранится холодная погода с ночными температурами около -8…-3 °С, дневными около 0 °С. Существенных осадков не предвидится, только днём в воскресенье в Одесской области и Крыму пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом.

К счастью, прогнозы на предстоящую зиму обещают немало дней без морозов — а там уже и до весны рукой подать.