"Пірнаючий циклон" із Фінляндії принесе перший сніг із дощем: чим погода здивує українців на новому тижні

З четверга погода почне різко змінюватись

Як і прогнозували синоптики, перед першим снігом погода ще подарує українцям пару більш-менш "комфортних" днів.

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, у понеділок, 14 листопада, у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться між відмітками +3-+8 градусів, у західних областях та в південній частині країни ще затримається тепле повітря і там очікується. 8+13 градусів.

"Антициклон ще стримуватиме будь-які опади, тому повсюдно очікується переважати суха, часто із сонцем, погода", — вважає фахівець.

У вівторок, 15 листопада, особливих погодних змін в Україні ще не очікується.

Але вже з середи ймовірне формування невеликого циклону на кшталт "пірнаючого", який по низхідній гілці висотної фронтальної зони опуститься з Фінляндії до північних та східних кордонів України. Атмосферні фронти даного циклону принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу з дощем і подальше зниження температури повітря практично по всій Україні. Такий прогноз публікує синоптик Ігор Кібальчич.

Зокрема, в середу, 16 листопада, в Україні очікується похмура погода, вночі у північних та західних областях, удень у більшості регіонів країни пройдуть опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Подекуди туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, у західних та північних областях +2…+7 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +2…+7°С, у південних областях +8…+13°С.

У четвер, 17 листопада, малорухливі атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. У західних, північних областях та на Харківщині місцями налипання мокрого снігу та формування тимчасового снігового покриву. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби опиниться в межах -2…+3°С, у південних, центральних та південно-східних регіонах +4…+9°С, у Херсонській обл. та Криму +10…+15 °С.

У п’ятницю, 18 листопада, опади переважно у вигляді дощу очікуються у Криму, Приазов’ї та на крайньому сході. У північній частині місцями невеликий сніг. На решті території країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-1 °С, у Криму та на південному сході 0…+5 °С; вдень -2...+3°С, у південних та східних областях +2...+7°С.

На вихідних, 19 — 20 листопада, утримається холодна погода з нічними температурами близько -8...-3°С, денними близько 0°С. Суттєвих опадів не передбачається, лише вдень у неділю на Одещині та Криму пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

На щастя, прогнози на майбутню зиму обіцяють чимало днів без морозів — а там уже й до весни рукою подати.